FETÖ'den çocuğunu isteyenlere borç tuzağı

FETÖ’nün, ABD'deki okulllarda okuyan çocuklarının gönderilmesini isteyen ailelere yüklü miktarda borç çıkardığı ortaya çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) zekiçocuklarını nasıl ağlarına düşürdüğü deşifre oldu. FETÖ'nün ağına düşen aile ve çocuklarına ulaşıldı. Ailelerin anlattıklarına göre, örgüt Seviye Belirleme Sınavı'nda başarılı olan öğrencileri takibine aldı. FETÖ'nün öğretmenleri, belirledikleri zeki ve başarılı çocukların aileleri ile tanışmak için ev ziyaretleri yaptı. Bu yolla aileler ile yakın temasa geçen örgüt mensupları, ev ziyaretlerinde ailelere yurtdışındaki okullar hakkında bilgiler vererek, aileleri bu konuda yönlendirdi.



HARVARD ÜNİVERSİTESİ YALANI



Okullarından "7 yıldızlı" diye bahseden bu öğretmenler, "Çocuklarınız Harvard Üniversitesi'nde okuyacak" diyerek aileleri etkiledi. Bu yöntemle Türkiye'nin her yerinden zeki çocuklar Amerika'ya götürüldü. Amerika'ya eğitim için giden birçok kişinin vize işlemi günlerce sürerken, FETÖ okulunda eğitime gidecek çocuklara 3 günde vize verildi.

ŞÜKÜR VE KANTER'LE ÇOCUKLARI KANDIRDILAR

Hakan Şükür ve Enes Kanter'in çocukları etkilemek için örgüt evlerinde yaşadıkları belirtildi. Bazı aileler, 17- 25 Aralık darbe girişiminden sonra çocuklarının geri gönderilmesini istedi. Ancak burslu denilen çocukların ailelerine büyük miktarlarda borç çıkartıldı. Öğrencilere büyük emek harcadıklarını ve o çocuklar üzerinde hedefleri olduklarını abiler ailelere ileterek çocukları göndermeyeceklerini ifade ettiği öğrenildi.



TEHDİT MAİLİ ATTILAR



Çocuklardan bazısı Türkiye'ye geri dönünce FETÖ okulları, çocuklarını burslu okuttuğunu zanneden ailelere yüklü miktarda borç çıkarttılar. Çocuklarını FETÖ okullarından alan ailelere, "Türkiye'de çocuğunuz okuyamayacak" şeklinde mailler attığı belirtildi.(Yeni Şafak)