Görmez: Kurbanla ilgili kimse hayvan hakları ve sevgisi dersi vermesin

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Kurban Bayramı'nda bazı olumsuz uygulamalar nedeniyle kurbanın tartışma konusu yapılmamasını istedi.

Görmez, "Hiç kimse Kurban ibadetini öne sürerek Müslümanlara hayvan sevgisi, hayvan hakları dersi vermeye de kalkışmamalıdır. Çünkü biz, bir karıncayı incitmenin bile mahşerde soru olacağını idrak eden bir medeniyetin çocuklarıyız" dedi.



Prof.Dr. Mehmet Görmez, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, kurbanın Allah'a, yüce ve ilâhi olan her şeye, Hakk'a, hakikate, iyiye, doğruya, güzele, yakın olma arayışı olduğunu, kurban kesmenin sevgi, vefa, sadakat, fedakarlığın simgesi ve Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'in baba-oğul sevgisi ile hakka bağlılık duygularını harman ettiğine dikkati çekti.

Prof.Dr. Görmez şunları söyledi:



"Hiç kuşkusuz kestiğimiz kurbanların arkasında yatan mana ve hikmet bizi Allah'a yaklaştırmakta, bu yakınlaşma, insanlığımızı daha da derinleştirmekte, merhamet duygularımızı harekete geçirmekte, kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızın farkına varmamızı sağlamakta, sıradanlaşan ilgi ve tercihlerimizi bir kere daha gözden geçirmemize ve sıratı müstakim üzerinde sebat etmemize vesile olmaktadır.

3.5 MİLYON KURBAN KESİLECEK

KURBAN UMUT IŞIĞI OLMAYA ÇALIŞMAKTIR



Allah için kesilen kurban ibadetinde pek çok hikmet gözetilmekle birlikte muhtaç insanların et ve gıda ihtiyacının karşılanması onun hikmetlerindedir. Ayrıca kurban, malını Allah rızası için harcama ve başkalarıyla paylaşma bilincini geliştirmektedir. Varlıklı olanlarla ihtiyaç sahiplerinin yaklaşmasına vesile olmaktadır. Bu yakınlığı, anne ve babalarımızı ihmal ederek, konu komşuyu göz ardı ederek, ahde vefayı unutarak, sorumluluk sahibi olduğumuz insanlara karşı hak ve adaletten ayrılarak sağlamak hiçbir şekilde mümkün değildir. Dolayısıyla Kurban, sadece akrabaları, komşuları ve dostları değil, yakın olsun uzak olsun yeryüzündeki bütün kardeşlerimizi birbirine yakınlaştırmaktadır. Bu yönüyle Kurban, Afrika'dan Asya'ya, Uzak Doğu'dan Güney Amerika'ya, adını bile duymadığımız nice ülkelerde daha önce hiç görmediğimiz ve tanımadığımız kardeşlerimize uzattığımız bir yardım eli olmaktadır. Netice itibariyle Kurban, yoklukların, afetlerin yaşandığı coğrafyalara ulaşmak, fiziki mesafeleri gönül coğrafyasında aşmak, onların dertleriyle dertlenmek ve onlara bir umut ışığı olmaya çalışmaktır. Hatta sadece din kardeşlerimize değil, 'Yaratılanı sev, Yaratan'dan ötürü' anlayışının bir gereği olarak inancı, dili, rengi ve ırkı ne olursa olsun kimsesizlerin kimsesi olmak ve muhtaç olan herkese ulaşmaktır. Böylece kurban ibadeti, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tuttuğu gibi bayram yapamayanları bayram sevincine ortak ederek sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunmaktadır."

"HAYVAN HAKLARI VE SEVGİSİ DERSİ VERMEYE KALKIŞILMASIN"



Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Görmez, kurban ibadetini gerçekleştirirken Hz.Muhammed'in, 'İslam'ın, bütün mahlukata şefkat merhamet ve ihsan' prensibinin unutulmamasını, her türlü olumsuz davranıştan kaçınılması gerektiğini böyledi. Diyanet İşleri Başkanı Görmez, şöyle devam etti:



"Hayvana eziyet ederek, dinin yarısı addedilen temizliği göz ardı ederek, insan ve çevre sağlığını tehdit ederek kurduğumuz veya kurmaya çalıştığımız yakınlığa gölge düşürmemeliyiz. Dünyaya başka şekillerde yansıyacak ve yanlış anlamalara yol açacak davranışlardan uzak durarak kurban ibadetini yerine getirmek gerekir. Ancak bazı olumsuz uygulamaları dikkate alarak dinimize ve milletimize tarih sahnesinde süreklilik kazandıran Kurbanı ve Kurban Bayramını tartışma konusu yapmamalıyız. Hiç kimse Kurban ibadetini öne sürerek Müslümanlara hayvan sevgisi, hayvan hakları dersi vermeye de kalkışmamalıdır. Çünkü biz, bir karıncayı incitmenin bile mahşerde soru olacağını idrak eden bir medeniyetin çocuklarıyız."

OTOMOBİL FİYATINA KURBANLIK

KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK İÇİN SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ