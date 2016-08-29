Hainlerin son planı deşifre oldu

Güvenlik güçleri, PKK'lu hainlerin şehir merkezlerine bomba, mühimmat ve teröristlerini gelin arabası ve konvoy süsü verilen araçlarla taşıdıklarını ortaya çıkardı.

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişimini fırsat bilen PKK/KCK üst yönetiminin, bölücü terör örgütü mensuplarına FETÖ'ye yönelik operasyonların yoğun olarak gerçekleştirildiği yerlerde eylem talimatı verdiği ortaya çıktı.

GELİN ARABASI VE KONVOY SÜSÜ VERİLMİŞ ARAÇLARLA...

Darbe girişiminden sonra PKK'nın planlarını deşifre eden güvenlik güçleri, teröristlerin şehir merkezlerine bomba, mühimmat ve örgüt üyelerini 'gelin arabası ve konvoy' süsü verilen araçlarla taşıdıklarını belirledi. Tüm il emniyet müdürlüklerine gönderilen yazıda, gelin arabaları konusunda dikkatli olunması istendi. (Haberturk)

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