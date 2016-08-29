Hepsinin arkasında aynı surat var

Cumhurbaşkanı Erdoğan DAEŞ’in bombalı saldırı düzenlediği G.Antep’te konuştu: Terör örgütlerinin tamamen biteceği günler de yakındır. Biz hepsinin de arkasında aynı surat olduğunu biliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilk yurt gezisini, geçtiğimiz günlerde DAEŞ'in terör saldırısı sonucu 51 vatandaşın şehit olduğu Gaziantep'e yaptı. Birlik ve Kardeşlik Mitingi'nde konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:



AKITTIKLARI KANDA BOĞULACAKLAR: Bir çocuğu kullanarak, çocukları, bebekleri, masum insanları katledecek kadar gözü dönen bu hainler akıttıkları kanda mutlaka boğulacaklardır. Bu devlet hiçbir şehidinin kanını yerde bırakmadı. Akıtılan her kanın hesabını soracağız.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GAZİANTEP'TE



TERÖRE TESLİM OLMAYACAĞIZ: Türkiye terör örgütlerinin ve terör yöntemlerinin hiçbirine teslim olmamıştır, olmayacaktır. Bombalı saldırının gerçekleştiği çevremizdeki mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızı etnik kökeni, siyasi görüşüne bakarak bu saldırıyla tahrik edeceklerini sananlar bir kez daha hüsrana uğradı.



OPERASYONLARA DEVAM: Sınırlarımız içinde ve yakınında hiçbir terör örgütünün faaliyetine asla müsamahamız yoktur, olmayacaktır. Bölücü örgüte yönelik operasyonlarımız kesintisiz devam edecektir. DAEŞ'in Suriye ve Irak'tan temizlenmesi için yürütülen çalışmalara her türlü katkıyı vereceğiz. Cerablus'ta bunun için varız, Başika'da bunun için varız. Gerekirse diğer bölgelerde de aynı şekilde sorumluluk üstlenmekten kaçınmayacağız.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GÖREVDEKİ 2. YILI



TÜRKİYE BU OYUNLARA GELMİYOR: Terör örgütlerini kullanarak bu ülkeyi, milleti dize getirebileceklerini sananlar yarın kendi ellerinde patlayacak bir bombanın pimini çektiklerini bilmelidirler.



ARTIK HERKES YERİNİ BİLECEK: İşte Cerablus, ne oldular? Karkamış'ı rahatsız ettiler. Sürekli Karkamış'a havan toplarıyla saldırdılar. Bir sabır, iki sabır, üç sabır, sabır sabır sabır. 'Artık yetti' dedik, 'Gereği yapılacak' dedik ve yaptık, şimdi kaçıyorlar. Cerablus boşaltıldı. Cerablus'un sahipleri Cerablus'a yerleşmeye başladı. Gaziantep'te de Cerablus'lu kardeşlerimden dönmek isteyenlere her türlü desteği, yardımı vereceğiz. Artık herkes yerini bilecek. ÖSO'ya her türlü desteği verdik onlar da gerekli operasyonu yaptı.

ERDOĞAN ŞEHİTLER İÇİN KURAN-I KERİM OKUDU