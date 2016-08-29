Hepsinin arkasında aynı surat var

Cumhurbaşkanı Erdoğan DAEŞ’in bombalı saldırı düzenlediği G.Antep’te konuştu: Terör örgütlerinin tamamen biteceği günler de yakındır. Biz hepsinin de arkasında aynı surat olduğunu biliyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilk yurt gezisini, geçtiğimiz günlerde DAEŞ'in terör saldırısı sonucu 51 vatandaşın şehit olduğu Gaziantep'e yaptı. Birlik ve Kardeşlik Mitingi'nde konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:
AKITTIKLARI KANDA BOĞULACAKLAR: Bir çocuğu kullanarak, çocukları, bebekleri, masum insanları katledecek kadar gözü dönen bu hainler akıttıkları kanda mutlaka boğulacaklardır. Bu devlet hiçbir şehidinin kanını yerde bırakmadı. Akıtılan her kanın hesabını soracağız.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GAZİANTEP'TE
TERÖRE TESLİM OLMAYACAĞIZ: Türkiye terör örgütlerinin ve terör yöntemlerinin hiçbirine teslim olmamıştır, olmayacaktır. Bombalı saldırının gerçekleştiği çevremizdeki mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızı etnik kökeni, siyasi görüşüne bakarak bu saldırıyla tahrik edeceklerini sananlar bir kez daha hüsrana uğradı.
OPERASYONLARA DEVAM: Sınırlarımız içinde ve yakınında hiçbir terör örgütünün faaliyetine asla müsamahamız yoktur, olmayacaktır. Bölücü örgüte yönelik operasyonlarımız kesintisiz devam edecektir. DAEŞ'in Suriye ve Irak'tan temizlenmesi için yürütülen çalışmalara her türlü katkıyı vereceğiz. Cerablus'ta bunun için varız, Başika'da bunun için varız. Gerekirse diğer bölgelerde de aynı şekilde sorumluluk üstlenmekten kaçınmayacağız.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GÖREVDEKİ 2. YILI
TÜRKİYE BU OYUNLARA GELMİYOR: Terör örgütlerini kullanarak bu ülkeyi, milleti dize getirebileceklerini sananlar yarın kendi ellerinde patlayacak bir bombanın pimini çektiklerini bilmelidirler.
ARTIK HERKES YERİNİ BİLECEK: İşte Cerablus, ne oldular? Karkamış'ı rahatsız ettiler. Sürekli Karkamış'a havan toplarıyla saldırdılar. Bir sabır, iki sabır, üç sabır, sabır sabır sabır. 'Artık yetti' dedik, 'Gereği yapılacak' dedik ve yaptık, şimdi kaçıyorlar. Cerablus boşaltıldı. Cerablus'un sahipleri Cerablus'a yerleşmeye başladı. Gaziantep'te de Cerablus'lu kardeşlerimden dönmek isteyenlere her türlü desteği, yardımı vereceğiz. Artık herkes yerini bilecek. ÖSO'ya her türlü desteği verdik onlar da gerekli operasyonu yaptı.
ERDOĞAN ŞEHİTLER İÇİN KURAN-I KERİM OKUDU
ONLARIN DA İNİNE GİRECEĞİZ: Gaziantep PKK'ya boyun eğmedi. 8 gün önce DAEŞ canlı bombayla saldırdı boyun eğdi mi? Onlar hep şehit oldu Gaziantep DAEŞ'e boyun eğmedi. Şimdi sesleniyorum. Nerede olursa olsunlar onların da inlerine gireceğiz, onları da neredelerse çıkartacağız. Şimdi kaçıyorlar. Güneye kaçıyorlar, batıya, doğuya kaçıyorlar. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız.
HEPSİNİN DE ARKASINDA AYNI SURAT: DAEŞ'in Suriye ve Irak'tan temizlenmesi için her türlü desteği vereceğiz. PYD için de aynı kararlılığa sahibiz. Bu terör örgütünün kökü kazınana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Biz hepsinin de arkasında aynı surat olduğunu biliyoruz. Vazgeçin artık bu kirli oyunlardan. Ey Batı, Türk milletine ihanetinizi anlatan örgütlere isim bulmaktan alfabede harf kalmadı.
YA O, YA BİZ: Dünyayı bu konularla ilgili arıyoruz, tüm devlet, hükümet başkanlarıyla konuşuyoruz, kendilerine anlatıyoruz. Diyoruz ki, ya o ya biz. DAEŞ denilen proje örgüt aziz dinimizin değerlerini istismar ederek, kandırdığı insanlarla birlikte yüzlerce masum vatandaşımızın kanını döküyor olsa da elde edebileceği hiçbir şey yoktur. Her gecenin sabahı olduğu gibi bu terör örgütlerinin tamamen biteceği günler de yakındır.
FETÖ ASKER VE POLİSTEN TEMİZLENECEK: Polis, asker ve korucu; güvenlik güçlerimizin ortaya koydukları cesaret ve inanç karşısında 10 tane PKK gelse netice elde etmesi mümkün müdür? Allah'ın izniyle Silahlı Kuvvetlerimizin içindeki bu bir azınlık grup, askeri elbiseye bürünmüş bunlar da temizlenecek, daha var, bitmedi. Polisimizin içinde bunlar da temizlenecek. Ya kendileri bırakıp gidecekler ya da bunları biz bulup çıkartacağız. Aynen kanser hücresi gibi bunları kazıyacağız, çıkartacağız, sağlam bir vücuda sahip olacağız.
GAZİANTEP ŞEHİTLERİ İÇİN KURAN OKUDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve İçişleri Bakanı Efkan Ala ile Ulu Cami'ye geçti. Burada Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez tarafından karşılanan Erdoğan, terör saldırısında hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüşerek başsağlığı diledi. Kuran-ı Kerim tilavetini ve Görmez'in okuduğu duayı dinleyen Erdoğan, şehitler için Bakara Suresi'nin ilk ayetlerini okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu arada saldırıda yaralanan vatandaşları da hastanede ziyaret etti. Erdoğan çocuk yararlılarla sohbet etti.
AKSAKALLI GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ DENETLEDİ
Fırat Kalkanı operasyonu nedeniyle bölgede bulunan Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Cumhurbaşkanı'nın ziyareti öncesinde alınan güvenlik tedbirlerini denetledi. Bordo bereliler eşliğinde havalimanına gelen Zekai Aksakallı, Cumhurbaşkanlığı korumaları ile yaptığı görüşmelerin ardından havalimanından ayrıldı.
DARBE GİRİŞİMİ SONRASI İLK YURT GEZİSİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilk Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik Mitingi'ni, Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yaptı. Meydanda, "Bir ölür, bin diriliriz", "Şehit Kamil'iz, Şahin Bey'iz, Biz kimseye boyun eğmeyiz", "Biz milletiz, Türkiye'yi darbeye, teröre yedirmeyiz" yazılı pankartlar asıldı. Yaklaşık 35 derece sıcaklıkta bekleyen vatandaşların serinlemesi için meydana gül suyu sıkıldı.