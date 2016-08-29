Hırsızlar o sınavları böyle kazanmışlar

Kırklareli’nde tutuklanan zabıt kâtipleri, sınavları nasıl kazandıklarını anlattı: Sorular önceden geldi, ezberleyip sınava girdik. İşbaşı yapınca da adliye imamına ‘himmet ve bağışı’ yaptık

Kırklareli'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, ifadelerinin alınması ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan zabıt katipleri, sınavları nasıl kazandıklarını anlattı. Zabıt katipliği sınavı öncesinde metnin kendilerine verildiğini anlatan katipler, ilk maaşlarından bir kısmını da 'himmet ve bağış' adı altında 'Adliye imamına' verdiklerini itiraf etti. İşte tutuklu zabıt katibi Yusuf Gökşen'in ifadelerinden çarpıcı detaylar:



SINAV METİNLERİ VERİLDİ

"Katiplik sınav için bizim gibi hazırlanan 15 kişi vardı. Bu zaman zarfında dışarıdan kimseyle irtibat kurmuyorduk. Önce, daha önce sınavda çıkan 120 kadar metinle hazırlandık. Daha sonra Bilal isimli şahıs yurda geldi ve sınavda çıkacak 120 metinden 8-9 metni işaretledi, onlara çalışmamızı istedi. Sınavda sorulan metin, Bilal'in bize söylediği metinlerden biriydi. Sözlü mülakata hazırlanmak için yurda geldiğimizde 'Zafer' kod isimli kişi bize 'Sizin için referans olacağız, aileniz de tanıdığı birilerini devreye soksun' dedi. Bu kişinin adliyeden sorumlu imam Hakan Altun olduğunu daha sonradan öğrendim. Sözlü mülakattan sonra Hakan Altun bize memur olmamız halinde ilk maaşın tamamı ya da aylık 125 lira yardım olarak vermemiz gerektiğini söyledi."



"MAAŞ ZAMANI PARA İSTEDİLER"

Operasyon kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan infaz koruma memuru İlyas U. İse, "Bizden sürekli "yardım" adı altına para talep ediyorlardı. Genelde vermezdik. Zaman gazetesine de beni 1 yıllığına abone yaptılar. 17-25 Aralık'tan sonra ben bağımı kopardım" dedi. Aynı soruşturmada adliye çalışanlarından 17'si tutuklanırken, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma sürüyor.