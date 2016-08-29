Isparta'da 10 SDÜ personeli tutuklandı!

Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında adliyeye sevk edilen 13 Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) personelinden 10'u tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 35 kişiden 13'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 10'u, çıkarıldığı hakimlikçe "FETÖ üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, diğer 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.