MHP liderini kızdıran Akşener sorusu

MHP Lideri Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, Meral Akşener ile ilgili sorulan bir soruya çok kızdı.

MHP Lideri Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin çok zor bir dönemde sınır ötesine harekat düzenlediğini belirten Bahçeli, operasyonun riskli olmakla birlikte kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. PYD,YPG ve PKK'nın Türkiye için DAEŞ'le aynı oranda tehdit ve musibet olduğuna işaret eden Bahçeli Türk devletinin sınırlarını emniyete almak, egemenlik haklarını, milli çıkarlarını sonuna kadar savunmakla mükellef olduğuna dikkati çekti.

"MHP, HÜKÜMETİN ARKASINDA SAĞLAM ŞEKİLDE DURACAKTIR"

Cerablus'ta askeri harekat sürerken PKK'nın Artvin'de anamuhalefet partisi liderinin bulunduğu konvoya saldırması ve Cizre'de 11 polisi şehit etmesinin müşterek terörist faaliyetlerin bir sonucu olduğuna değinen Bahçeli, "Tüm terör örgütleri sırayla Türkiye'ye saldırı düzenlemektedir ve korkarım ki bu kanlı süreç genişleyerek devam edecektir. Bu itibarla devletin teyakkuzda bırakılması, her türlü güvenlik tedbirini tüm vatan sathında alması yararlı ve hayatidir" dedi.

"MHP, HÜKÜMETİN ARKASINDA SAĞLAM ŞEKİLDE DURACAKTIR"

Bahçeli, DAEŞ, PYD/PKK'nın yok edilmesi için Türk milletinin artık ayakta olduğunu belirterek, partisinin hükümete verdiği desteği şöyle anlattı:

"Milliyetçi Hareket Partisi TSK'nın başarılı olması, Türkiye'nin terörizmle savaşından alnının akıyla çıkması hususunda elinden gelen her türlü katkı ve manevi desteği eksiksiz verecek, hükümetin arkasında sağlam şekilde duracaktır. IŞİD, PYD-PKK'yı yok etmek için Türk milleti artık ayaktadır. Terörizmi akıttığı kanda boğmak, Türk milletine meydan okuyan alçakları bataklıklarına gömmek Türkiye için tarihe, ecdada ve milli varlığımıza namus borcudur. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde hareket edilerek terör örgütleri tamamıyla tasfiye edilmelidir. Vakit terörü bitirme vaktidir. Kahramanlarımıza diyorum ki, ne kadar katil örgüt varsa gidin bulun, alayını birden imha edin. Biz yanınızdayız, biz sonuna kadar arkanızdayız."

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİNE KATILACAĞIM"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ilk kez bu sene yapılacak olan Adli Yıl açılış törenine katılıp katılmayacağına ilişkin bir soru üzerine Bahçeli, 1 Eylül'de düzenlenecek olan törene katılacağını açıkladı. Bahçeli, törenin Külliyede olması nedeniyle katılmayacağını açıklayanlara da tepki göstererek, "Türkiye'de birçok kurumun birlikte ve beraber hareket etmesine kazandırabilecek olan bir değerlendirmeyi önce hayra yorumlayıp sonra vazgeçmenin anlamı yoktur. O sebepten dolayı başka barolar başkanlığı olmak üzere ana muhalefet lideri de Cumhurbaşkanı ile 15 Temmuz sonrası Türkiye'nin gündemini konuşmak için Beştepe'ye gidiyorlarsa, Beştepe'nin içerisindeki bir salona gitmekte hangi tür sakıncayı görüyorlar onu da anlamak zordur" dedi.

KIZDIRAN AKŞENER SORUSU

MHP'nin kurultay sürecinde paralel yapının partiye sızmaya çalıştığına yönelik sözlerinin anımsatılarak, parti içinde Meral Akşener de dahil disipline sevk edilenlerin durumunun sorulması üzerine Bahçeli, "15 Temmuz'dan daha öncelikli bir konu olmaması lazım. Sürekli bir ismi telaffuz etmek size yakışmayan bir davranıştır. MHP'nin gündemi sadece o değildir. MHP'nin gündemi devlettir ve millettir".

Bahçeli, "Askeri müdahale yerindedir, haklıdır"

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