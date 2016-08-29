PYD/YPG'den Suriyeli sivillere yönelik korkunç plan

Fırat Nehri'nin batısındaki terör örgütü PYD/YPG üyelerinin, Türkiye aleyhinde propaganda yapmak için bölgelerindeki Suriyeli sivillere yönelik şiddet eylemleri düzenleme hazırlığında olduğu tespit edildi.

Fırat Nehri'nin batısında bulunan terör örgütü PYD/YPG üyelerinin, bölgelerindeki Suriyeli sivilleri öldürerek ve şiddet eylemleri düzenleyerek Türkiye aleyhinde propaganda yapma hazırlığında olduğu belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 8 Ağustos'ta Nusaybin-Mürşitpınar arasındaki Suriye hudut bölgesinde, çok sayıda silah, araç, malzeme ve personel yüklü tır ile minibüsün doğudan batıya intikal halinde olduğu tespit edildi.

Cerablus bölgesindeki gelişmeler dikkate alındığında, söz konusu faaliyetlerin PYD/YPG'nin Münbiç'i takviyesi amacı taşıdığı belirlendi. Mürşitpınar bölgesi hudut hattında, fiziki güvenlik sistemi kapsamında inşası devam eden duvarları protesto etmek amacıyla Kobani (Ayn el-Arap) ve Derbesiye'de 100-200 kişilik grupların iki günden bu yana gösteri yaptıkları da öğrenildi.

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6-8 EKİM OLAYLARI GİBİ ŞİDDET EYLEMLERİ DÜZENLEYEBİLİRLER

Bu kapsamda, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), Münbiç istikametine doğru ilerleyişini "Türkiye Rojava'yı işgal edecek" söylemleriyle çarpıtmaya çalışan terör örgütü PYD/YPG unsurlarının, 6-8 Ekim 2014'te Kobani bahanesiyle Türkiye'de yaptıklarına benzer şiddet eylemleri düzenleyeceği, bunu dünya kamuoyunda çeşitli yayınlarla Türkiye karşıtı propagandaya dönüştüreceği belirlendi.

Cerablus bölgesinde koalisyon güçlerine destek vermek amacıyla ÖSO tarafından başlatılan harekata karşı Fırat Nehri'nin batısında bulunan PYD/YPG üyelerinin, Suriyeli sivilleri binaların içerisinde rehin tuttuğu, buraların çevresine silah yüklü araçlar yerleştirerek kara unsurları ve hava kuvvetleri bombardımanları için hedef haline getirdikleri tespit edildi. Terör örgütünün bu hamleyle, "Türkiye sivilleri katlediyor" propagandası yaparak, uluslararası kamuoyunu baskı altına almayı amaçladığı öğrenildi.

SİVİLLERİ KAÇIRIP ÖLDÜREBİLİRLER

Münbiç yönüne çekilen terör örgütü PYD/YPG unsurlarının Suriyeli sivilleri kaçırarak öldürecekleri, yine bu eylemi "Türklerin ve muhaliflerin yaptıkları yönünde" asılsız haberler yayarak, harekatın etkinliğini azaltma çabası içerisine girecekleri tespit edildi.

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