Şişli Belediyesi cinayetinde 5 tutuklama

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesi olayı İle ilgili 5 şüpheli tutuklandı.
Şişli Belediye Başkan yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alan Mithat Y.'ın de aralarında bulunduğu 5 şüpheli, adam öldürmek, öldürmeye yardım etmek suçundan tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen 7 şüpheliden biri kadın 2 şüpheli Cumhuriyet Savcılığınca ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Tutuklanması istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Mithat Yılmaz ve 4 kişiyi ise adam öldürmek, öldürmeye yardım etmek suçundan tutuklandı.
SARIGÜL SERBEST BIRAKILMIŞTI
Aynı olay kapsamında Şişli Belediyesi eski Başkanı Mustafa Sargül'ün oğlu Emir Sarıgül de ifade vermiş ve savcılık ifadesinden sonra serbest bırakılmıştı.SARIGÜL, AVUKATIYLA İFADE VERMEYE GİTTİ CANDAŞ CİNAYETİNDE SÜRPRİZ GÖZALTI BAŞKAN YARDIMCISI CANDAŞ’A SİLAHLI SALDIRI