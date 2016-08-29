TRT çalışanı 13 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye yönelik KPSS sorularının sızdırılmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan TRT çalışanı 13 kişiyle bir öğretmen tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye yönelik KPSS sorularının sızdırılmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan TRT çalışanı 13 kişiyle bir öğretmen tutuklandı.TRT'Yİ BASAN SİVİL İSMİN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan çoğu TRT çalışanı 18 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Sulh ceza hakimliğince sorgulanan 18 şüpheliden TRT çalışanı 13 kişiyle 1 öğretmen tutuklanarak Sincan cezaevine götürüldü. 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.