TSK'dan Cerablus operasyonu açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri 10 köyün daha teröristlerden temizlendiğini açıkladı..

Türk Silahlı Kuvvetleri, Cerablus devam operasyonuna ilişkin, "24 Ağustos'tan bugüne kadar yaklaşık 400 km2'lik alan bölgedeki terörist unsurlardan temizlenmiştir. DEAŞ Kontrolünde bulunan bölgenin terörist unsurlardan temizlenmesine yönelik harekata devam edilmektedir" ifadelerini kullandı.

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10 SORUDA CERABLUS

Türk Silahlı Kuvvetleri, ÖSO unsurları ile birlikte yürüttüğü Cerablus operasyonda gelinen son durum hakkında açıklama yaptı. Bugün 10 köyün terörist unsurlardan temizlendiği belirtilirken, "Doğu'da Tüzel (Sacur) Çayının Fırat nehri ile birleştiği yer ile Batı'da Ez Zahiriyah-El Yakubiyah-Hasansağır meskun mahallerini içeren bölge ÖSO tarafından ele geçirilmiş ve kontrol sağlanmıştır. Harekatın başlangıcı olan 24 Ağustos'tan bugüne kadar yaklaşık 400 km2'lik alan bölgedeki terörist unsurlardan temizlenmiştir.

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