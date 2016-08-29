Van'da çatışma çıktı! 2 terörist öldürüldü

Edremit ilçesinde bir vatandaşın evine girerek burada saldırı hazırlığı yapan 2 terörist, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 01.00 sıralarında merkez Edremit ilçesi Süphan Mahallesinde 2 silahlı örgüt mensubunun bir vatandaşın evine girdiğini tespit eden Van Emniyet Müdürülüğü Terörle Mücadele Şube Müdürülüğü ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte helikopter destekli operasyon düzenledi.

Polisin teslim ol çağrılarına el bombası ve uzun namlulu silahlarla karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada kimlikleri tespit edilemeyen 1'i kadın 2 PKK'lı terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Evde yapılan aramada 2 adet kaleşnikof silah, iki 2 silaha takılı 4'ü kütüklük içerisinde 6 kaleşnikof şarjörü, 1 adet blow F 92 ibareli kuru sıkı tabanca ve şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.