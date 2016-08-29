Yalova'da FETÖ operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Yalova'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 11 kişiden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltına alınan, İl Özel İdaresi ve Yalova Adliyesi'nde çalışan 11 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 11 kişiden, İl Özel İdaresi'nde çalışan İsmail Ateş, Ahmet Koçak ile Yalova Adliyesi'nde çalışan İrfan Çakır ile Cavit Çavuşoğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aralarında İl Özel idaresi ile Yalova Adliyesi'nde çalışanların olduğu diğer 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.