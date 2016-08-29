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'da FETÖ operasyonu: 4 kişi tutuklandı

  • Giriş Tarihi: 30.8.2016 00:12
Yalova'da FETÖ operasyonu: 4 kişi tutuklandı
Yalova'da FETÖ operasyonu: 4 kişi tutuklandı

'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 11 kişiden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltına alınan, İl Özel İdaresi ve Yalova Adliyesi'nde çalışan 11 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 11 kişiden, İl Özel İdaresi'nde çalışan İsmail , Ahmet Koçak ile Yalova Adliyesi'nde çalışan İrfan Çakır ile Cavit Çavuşoğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aralarında İl Özel idaresi ile Yalova Adliyesi'nde çalışanların olduğu diğer 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.