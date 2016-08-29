YPG’nin ‘canlı kalkan’ oyunu

Fırat Kalkanı operasyonu, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YGP'nin kara propaganda için her yolu meşru gördüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. YPG militanlarının, Arap aileleri 'canlı kalkan' olmaya zorladığı ortaya çıktı. Terör örgütü YPG, Fırat Kalkanı operasyonuna gölge düşürmek için daha önce terör örgütü DAEŞ'in de başvurduğu çirkin bir oyun oynuyor. YPG'li teröristler, sivillerden kendilerine canlı kalkan oluşturuyor. Özellikle sosyal medya üzerinden Türk askerinin Cerablus'taki sivilleri katlettiği yalanını ortaya atarak operasyona gölge düşürmeye çalışan YPG'li teröristler, Türk savaş uçaklarının harekâtı sırasında vurulacak noktalarda militanlarla birlikte sivillerin de hayatını kaybetmesi için Arap köylüleri rehin almaya başladı. YPG militanlarının canlı kalkan yapmaya çalıştığı Arap ailelerin ise teröristlere karşı çıkmaya çalıştığı kaydedildi. Başbakanlık Koordinasyon Merkezi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada da "Suriye'de icra edilen harekât kapsamında bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir" denildi.



ASKERİ HAREKETLİLİK VE MAYIN TEMİZLİĞİ...

Dün sınırın iki yanında da askeri hareketlilik sürdü ve Cerablus'a askeri sevkıyat yapıldı. Bir yandan da DAEŞ'in tuzakladığı mayınlar temizlendi (sağda).