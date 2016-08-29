Zekai Aksakallı'dan iyi haber

15 Temmuz hain darbe girişiminin kahramanlarından, TSK'nın Cerablus'taki Fırat Kalkanı Operasyonu'nu yöneten Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın Gaziantep'te hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Ancak askeri kaynaklar, Korgeneral Zekai Aksakallı'nın hastaneye kaldırıldığı yönündeki haberleri yalanladı.

Askeri kaynaklar, Aksakallı'nın hastaneye kaldırıldığı şeklinde haber sitelerinde haberler yer aldığına dikkat çekerek, ufak bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye gidip muayene olduktan sonra ayrıldığını ifade etti. Korgeneral Aksakallı'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve görevinin başında olduğu kaydedildi.

KAHRAMAN KOMUTAN CERABLUS’TA