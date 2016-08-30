7 ilde FETÖ operasyonu: 31 gözaltı

Kahramanmaraş merkezli 7 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen operasyonda, aralarında avukat, doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kahramanmaraş merkezli, Ankara, Aksaray, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli ve Samsun'da belirlenen adreslere polis tarafından sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında doktor, avukat, sendikacı ve öğretmenlerin de bulunduğu 16'sı Kahramanmaraş'ta 31 kişi gözaltına alındı. Kahramanmaraş'ta gözaltına alınan şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirilip sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer şehirlerde gözaltına alınan şüphelilerin ise gün içerisinde kente getirileceği belirtildi.