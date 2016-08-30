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'da FETÖ'den 17 tutuklama

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 30.8.2016 14:58

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan çeşitli mesleklerden 32 kişi, işlemlerinin tamamlanmasından sonra kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 30'u, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlarından tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla bırakıldı.