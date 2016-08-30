Başbakan Yıldırım'dan 30 Ağustos mesajı

30 Ağustos dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başbakan Yıldırım, Türkiye'yi zayıf düşürmeye çalışanların hezimete uğrayacaklarını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramıdolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, 30 Ağustos 1922'nin, istiklal mücadelesinin zaferle tamamlandığı tarih olduğunu belirterek, işgalci güçler karşısında verilen destansı mücadele nihayetinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin vücut bulduğunu ifade etti.

Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin, milletin en zor şartlar karşısında bile mücadeleden vazgeçmeyeceğini, vatanını, bayrağını ve hürriyetini canı pahasına koruyacağını bütün dünyaya gösterdiğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

ORG. HULUSİ AKAR'DAN 30 AĞUSTOS MESAJI

"Ülkemizi parçalamak isteyenler milletimizin izzetli direnişi karşısında çaresiz kalmışlardır. Bugün de ülkemizin her köşesinde refah ve huzur ikliminin hakim olması için milletçe birbirimize kenetleniyor; istiklalimizi, cumhuriyetimizi ve demokrasimizi tehdit eden bütün şer odakları karşısında azim ve kararlılıkla mücadele ediyoruz. Herkes emin olsun ki, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kastetmek isteyen güçler, devletimizi bütün azamet ve kudretiyle daima karşılarında bulacaktır."

MUTLAKA HEZİMETE UĞRAYACAKLAR

"Türkiye Cumhuriyeti'ni darbe teşebbüsleriyle, terörle, tedhişle zayıf düşürmeye çalışan güç odakları emellerine asla ulaşamayacak, millet-devlet kenetlenmesi karşısında mutlaka hezimete uğrayacaklardır." ifadesini kullanan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu duygu ve düşüncelerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bu zaferi bize armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum."