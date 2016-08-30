Bingöl'de 'geçici özel güvenlik bölgesi' uygulaması!

Bingöl merkez ile 7 ilçedeki 15 alan "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıların sosyal ve ekonomik gelişmeyi olumsuz etkilediği bildirildi.

Bu saldırılar nedeniyle vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı ifade edilen açıklamada, asayişi temin etmek için her türlü tedbirin alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bingöl merkez Ortaçanak köyü, Hasar Yaylası ile Hasar Tepe bölgesi, Adaklı'nın Şeytan Dağları, Şeytan Tepesi ve İlbey-Maltepe Vadisi (Sevkar) bölgesi, Genç ilçesinin Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman ve Şekeran bölgeleri, Karlıova ilçesinin Karacehennem Ormanları, Solhan ilçesinin Yenibaşak ve Doğuyeli, Yayladere ilçesinin Horivanik ve Tahkim Deresi ile Kırköy Ormanları bölgesi, Kiğı ilçesinin Çomak Deresi ile Yedisu ilçesinin Akımlı Yaylası bölgeleri geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Belirtilen alanlara vatandaşların can ve mal güvenliği açısından girişleri 1-15 Eylül 2016 tarihleri arasında yasaklandı."