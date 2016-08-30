Büyük Zafer halk ile kutlanıyor!

30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri başladı. Bu sene bayram kutlamaları bir ilke sahne olacak. Tank ve top gibi zırhlı araçlar, savaş uçakları ve helikopterler, 30 Ağustos törenlerinde almayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve hükümet üyeleri Anıtkabir'de yerini aldı. Eski TBMM

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası sivillleşme ve güvenliğe dönük atılan adımlar, 15 Temmuz sonrasının ilk 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına da yansıdı. Tank ve top gibi zırhlı araçlar, savaş uçakları ve helikopterler, 30 Ağustos törenlerinde ilk kez yer almayacak. Büyük Zafer'in 94. yıldönümü dolayısıyla Ankara'da ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAŞBAKAN YILDIRIM ANITKABİR'DE

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önderliğindeki devlet erkânı, Atatürk'ün huzuruna çıkacak. Törene Başbakan Binali Yıldırım ile hükümet üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile kuvvet komutanları, yüksek yargı organlarının başkanları ve Ankara Garnizonu'nda görevli subaylar katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım Anıtkabir'de

MİSAK-I MİLLİ KULESİ'NE GEÇTİLER

Atatürk'ün mozelesine çelenk bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı, saygı duruşunda bulumasının ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

"AZİZ MİLLETİMİZİN TIPKI 94 YIL ÖNCE OLDUĞU GİBİ TÜM FARKLILIKLARI BİR TARAFA BIRAKARAK 15 TEMMUZ GECESİ ORTAYA KOYDUĞU İRADE EN BÜYÜK GÜVEN KAYNAĞIMIZDIR"

Hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından ise, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları kaydetti: "Aziz Atatürk, büyük zaferin 94. yıl dönümünü millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz. Tüm yokluk, yoksulluk ve zorluklara rağmen Kurtuluş Savaşımızı büyük zafere ulaştıran azime ve inançla, emanatiniz olan Cumhuriyetimizi payidar kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizi bu kutlu yürüyüşünden alıkoymak isteyen terör örgütlerinin hain saldırılarına aldırmadan ihanet çetelerini bozguna uğratarak birlik, beraberlik ve dayanışma içinde istikbalmücadelemizi sürdürüyoruz. Bu yıl hayata geçirdiğimiz Osman Gazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi ülkemizin gurur kaynağı olan tarihi projeler mücadele azmimizin tezahürüdür. Aziz milletimizin tıpkı 94 yıl önce olduğu gibi tüm farklılıkları bir tarafa bırakarak 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu irade en büyük güven kaynağımızdır. Zati alinizin ve aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan bu vatanı canımız pahasına korumaya ve büyütmeye devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI