Çözüm sürecine FETÖ sabotajı

VOA’nın haberinde FETÖ elebaşısı Gülen’in Kürt meselesini AK Parti’nin çözmesini istemediği vurgulandı. ‘İktidarın siyasi tercihini, FETÖ yargı ve emniyetteki gücüyle KCK operasyonlarında boşa çıkardı’ görüşüne yer verildi

Amerika'nın Sesi (VOA) haber sitesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) çözüm sürecini olumsuz etkilediği ile ilgili iddiaları haberine taşıdı. İHD Diyarbakır Şube Başkanı Avukat Muharrem Erbey ve Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vahap Coşkun'un yorumlarıyla FETÖ'cü hainlerin çözüm sürecini nasıl sabote ettiği anlatıldı.



KÜRT DÜŞMANI YAPI

192 sanık KCK ana davasının sanıklarından dönemin İHD Şube Başkanı Avukat Muharrem Erbey, KCK operasyonlarıyla ılımlı isimlerin önünün kesildiğine dikkat çekti. FETÖ'nün Kürtlere sempatiyle bakmayan bir yapı olduğunu vurgulayan Erbey şu tespitlerde bulundu:

(FETÖ) Kürtleri siyasetin dışında tutmaya çalışan, biat etmeye zorlayan, Türkleştirmeye çalışan, bunu yaparken kendi çıkarı için her şeyi mubah sayan bir yapılanma.

Biz Diyarbakır'da yaşayan, Kürt meselesinin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini söyleyen, ülkenin bölünmeden, şiddete meyletmeden, silahların tümüyle toprağa gömülmesi gibi bir fikre sahiptik.

Bu yapı (FETÖ) Kürt meselesini AK Parti'nin çözmesini istemiyordu. Bir şekilde AK Parti devre dışı kalsın, cemaat (FETÖ) ve Amerika üzerinden çözülsün yaklaşımı hakimdi.

Biz öteden beri bu bölgede yaşayanlar olarak sorunu Türkiye Cumhuriyeti ve Kürtler arasında çözülmezse uluslararası güçler devreye girer, onlar devreye girerse olay farklı boyutlara ulaşır dedik. Her zaman diyorduk, bu sorun Kürtler ve Türkler ve onların yöneticileri arasında çözülmeli. Öyle boyuta geldi bir sürü el işin içine girdi.

Gülen Amerika'da kalıyor onlarla içli dışlılığını kimse inkar edemez. Gülen onlarla uzlaşabilir, çalışabilir, bunlar bizim meselemiz değil. Bizim odaklandığımız mesele Kürt meselesinin çatışma olmadan çözülmesiydi. Cemaatin asıl amacı hükümeti çözüm sürecinden uzaklaştırmaktı.