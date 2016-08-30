Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleri ile buluştuğu programda konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda şehit yakınları ve gazilere verdiği yemekte konuşuyor:

AĞUSTOS ZAFERLER AYI

Şehitler Tepesi hiçbir zaman boş kalmadı. Hamdolsun milletimizin tamamı taliptir. Bizim tarihimizde zaferler ayı olan Ağustos'u Zafer Bayramı ile uğurluyoruz. 4 gün önce hem Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılışını yaptık hem de Malazgirt Zaferi'ni kutladık. Ağustos ayı içinde Mercidabık, Otlukbeli, Belgrad, Mohaç, Kıbrıs zaferini yad ettik. Bu zaferleri gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmalıyız.

DÜŞMAN İÇERİDEN SALDIRDI

Düşman bu defa dışarıdan değil maalesef içeriden saldırdı. Yeni başlamış da değil. FETÖ ile çok daha önceden başlayan bir mücadelenin içindeydik. Son üç yıldır emniyet ve adalet başta olmak üzere bu şer odağın mensuplarını temizlemek için çalışıyoruz. Bu konuda azımsanamayacak bir mesafe de kat ettik. Pek çoğu bunu kişisel bir kavga olarak yansıtmak yoluna gitti. Ne zamanki sokaklarımızda tanklar belirdi. İşte o zaman meselenin şahsi bir mesele olmadığı anlaşıldı. FETÖ'nün silahları halka çevirmesinin karşısında mileltimiz tarihin en büyük kenetlenmesini yaşadı.

ALÇAKÇA BİR KATLİAM YAPTILAR

Uçaklar, helikopterler alçaktan uçuş da yapsaşar, bomba da atsalar milletimizi korkutamadı, geri adım attıramadı. Milletimizin bu kararlılığına rağmen FETÖ canileri sivillerin üzerine bombalar yağdırarak alçakça bir katliam yaptılar. Bu bulunduğumuz binada tam 29 masum insanımız sırf geleceklerine sahip çıkma iradesini ortaya koydukları için katledildi.

"FETÖ VE DAİŞ GİBİ ÖRGÜTLERE KARŞI UYANIK OLMALIYIZ"

Yüce dinimizin değerlerini istismar eden FETÖ ve DAİŞ gibi örgütlere karşı uyanık olmak zorundayız. Allah bize kendi kararımızı vermemiz için akıl vermiş. Birçok ayette Rabbimiz, 'Hiç düşünmez misiniz, hiç akletmez misiniz' buyuruyor. Bu örgütün önündeki kişi için 'Bize FETÖ şah damarımızdan daha yakın' diyor. Bu ifade şirktir. Bu alçaklar şirkin içine girmek suretiyle nerede olduklarını çok açık ortaya koyuyorlar. Aklını ve ruhunu 1 dolara satanların bizimle bir ilişkisi olamaz. Artık mesele kanma-kandırılma meselesi olmaktan çıkmıştır. Artık 15 Temmuz'da gizli-saklı kalmayan gerçeklere rağmen bu kanlı örgütün içinde kalmaya devam edenler vatan hainidir, millet düşmanıdır. Kim nerede kimi biliyorsa yetkili merciilere bunu bildirmelidir. Bildirin ki bunları temizleyelim.

DERSHANELERDEN GELİRLERİ YILDA 1 MİLYARIN ÜZERİNDEYDİ

Tanklarımızı bizim üzerimize sürdüler ve bu asil millet, bu kahraman millet bir taraftan bakıyorsun 'Yapma yavrum' diyor. Ama o uyuşturulmuş beyin, o anacığına acımıyor. O insanların üzerine nasıl tankları sürdüklerini izlediniz. Her kurumu kumpaslarla kirlettiklerini zamanla hep birlikte fark ettik. İhanetlerinin finansmanını sömürdükleri devasa bir kaynakla yürüttüklerini gördük. Ne zamanki dershaneler kapatılsın dedik. Ne zamanki kamuya personel alımını mercek altına aldık... Tüm iş orada koptu. Sadece dershanelerden gelirleri yılda 1 milyarın üzerindeydi.