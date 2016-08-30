Darbeci tuğgeneral 103 kamerayı kararttı

15 Temmuz’da darbeci Tuğgeneral Eyyüp Gürler’in talimatı ile 1. Ordu Komutanlığı’ndaki kameraların kapatıldığı ve kayıtlarının silindiği ortaya çıktı

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Selimiye'de bulunan 1. Ordu Komutanlığı'nda bütün kameraların kayıtlarının geriye doğru silinerek kamera kayıt sistemininden yok edildiği ortaya çıktı. Darbeci askerlere destek verdiği için tutuklanan ve darbenin İstanbul ayağını organize eden 1. Ordu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Eyyüp Gürler'in talimatı ile 1. Ordu Komutanlığı'ndaki 103 kameranın kayıtlarının silindiği anlaşıldı.



22.45'TEN İTİBAREN...

1. Ordu Komutanlığı tarafından darbe kalkışması ile alakalı olarak tanzim edilen idari tahkikat heyet raporunda, konu detayları ile anlatıldı. Raporda kamera kayıt cihazlarının Gürler tarafından 22.45'ten itibaren kapattırıldığı, geriye doğru kayıtların da silindiği kaydedildi.



DARBEYİ O ORGANİZE ETTİ

Darbeci Eyyüp Gürler'in 15 Temmuz darbe girişimi akşamı 1. Ordu'da Harekat Merkezi faaliyetlerine el koyduğu anlatılan raporda, sürekli tlefon görüşmeleri ile darbeyi idare ettiği, personele de sıkıyönetim ilan edildiğini duyurarak kamuflaj giyilmesi talimatı verdiği belirtildi.



İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

Mevcut personele ilave olarak dış birliklerden gelen personel ile birlikte darbe faaliyetlerinin icra edildiği kaydedildi. İfadesinde kamera kayıtlarını sildirip 22.45'ten sonra da devre dışı bıraktırmasının nedeni sorulan Eyyüp Gürler, "Harekatın başarısız olması durumunda görüntülerin kullanılmasını engellemek istedim" dedi. Eyyüp Gürler darbenin başarısız olması üzerine Selimiye Kışlasına giden Tümgeneral Yavuz Türkgenci tarafından gözaltına alınarak polise teslim edilmişti.



'1. ORDU KOMUTANINI ALIN' TALİMATINI O VERDİ

Askerlikten atılan Eyyüp Gürler'in "Yurttta Sulh Biziz" isimli darbeci askerlerin örgütlendiği WhatsApp gurubuna da darbeye destek vermeyen 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar'ın gözaltına alınması yönünde mesajlar yazdığı ortaya çıkmıştı. Gürler, "1. Ordu komutanı alınsın" diye mesaj atmıştı.