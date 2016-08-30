Destici’den CHP’ye ziyaret

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek FETÖ soruşturmalarından mağdur olduklarını bildirdi.

FETÖ soruşturmalarında BBP Genel Başkan Yardımcısı Kaptan Kartal'ın da bulunduğu parti üyelerinin tutuklandığını belirten Destici'nin, "FETÖ ile ilgileri yok. Mağdurlar konusunda hassas olduğunuzu biliyoruz. Hükümet ile temas kurarsanız gündeme getirirseniz seviniriz" dediği öğrenildi.

Destici'nin Kılıçdaroğlu'na bir dosya verdiği ve yardım istediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun da "Bu tür durumlarda imzasız ihbarlar furyası başlar. Biz cadı avına izin vermeyeceğiz" dediği ifade edildi. Alınan bilgilere göre Destici, ziyarette Artvin'deki saldırı nedeniyle Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerini de iletti. (Milliyet)







