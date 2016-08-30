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, o ülkedeki terör saldırısını kınadı!

  • Giriş Tarihi: 30.8.2016 23:25
Dışişleri Bakanlığı, o ülkedeki terör saldırısını kınadı!
Dışişleri Bakanlığı, o ülkedeki terör saldırısını kınadı!

, ’nin başkenti Mogadişu’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınındaki bir otele yüklü araçla düzenlenen terör saldırısını kınadı.

tarafından yapılan açıklamada, "İlk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında bakanlar, milletvekilleri ve gazetecilerin bulunduğu 20'nin üzerinde insanın yaralandığı bu terör saldırısını kınıyor ve lanetliyoruz. Bu hain saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, dost ve kardeş halkının barış ve istikrara kavuşması için her türlü desteği vermeye kararlılıkla devam edecektir" denildi.