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’dan ’ya askeri sevkiyat

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 30.8.2016 23:53 Güncelleme Tarihi: 31.8.2016 00:06
Diyarbakır’dan Şanlıurfa’ya askeri sevkiyat
Diyarbakır’dan Şanlıurfa’ya askeri sevkiyat

7. Kolordu Komutanlığı'ndan ’nın sınırına konuşlandırılmak üzere askeri sevkiyat yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, 7. Kolordu Komutanlığı'ndan sınırında konuşlandırılmak üzere 'ya askeri sevkiyat yapıldı.

Akşam saatlerinde Diyarbakır'daki 7. Kolordu Komutanlığı'ndan çıkan yaklaşık 30 araçlık askeri konvoy, gece saatlerinde Şanlıurfa'ya ulaştı.

Karayoluyla Şanlıurfa'ya gelen askeri konvoy, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na giriş yaptı.

Konvoyun içerisinde çok sayıda tank, personel taşıyıcı araçlar, ilk yardım araçları ve askeri mühimmatların konulduğu konteynırların olduğu öğrenildi.