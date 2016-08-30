Esed’in kimyasal silahları PYD’de

ABD ve Almanya’dan aldığı silahlarla Cerablus’ta Türkiye’ye ait tanklara saldıran PYD’ye Esed rejimi tarafından kimyasal silah verildi.

Suriye Ordusu eski Kimyasal Silahlar Sorumlusu General Zahir Sakit, "Şam rejimi Haseke'de muhafaza ettiği kimyasalları PYD'ye teslim etti. Bu silahlar Türkiye'ye karşı kullanılabilir" dedi.

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD ile ilgili önemli bir uyarı geldi. Suriye Ordusu eski Kimyasal Silahlar Sorumlusu General Zahir Sakit, "Suriye'de savaşan PYD ve IŞİD terör örgütlerinin elinde önemli miktarda kimyasal var" uyarısında bulundu. Ayrıca sivillere karşı kimyasal silah kullanabileceğini söyleyen Sakit, terör örgütlerinin Türkiye'yi sorumlu gösterebileceğini öne sürdü.

ESED'İN SİLAHLARI PYD'YE GEÇTİ

PYD ve IŞİD'in elinde yüksek miktarda kimyasal silah bulunduğunu vurgulayan Sakit, "IŞİD, 2015 yılı Haziran ayında Haseke şehir merkezinde birçok noktayı ele geçirdi. Bunun üzerine Şam rejimi Haseke'de muhafaza ettiği kimyasalları PYD'ye teslim etti. Daha sonra rejim, Sıhne bölgesinde bulunan kimyasal depolarından PYD'ye sevkiyat yapmaya devam etti. Farklı tarihlerde 3 ayrı sevkiyat gerçekleştirildi" açıklamasında bulundu.



Suriye Ordusu eski Kimyasal Silahlar Sorumlusu General Zahir Sakit

ABD VE RUSYA BİLİYOR

PYD ve IŞİD'in daha önce kimyasal silah kullandığını hatırlatan Sakit, "Rejimin çekildiği bölgelerdeki kimyasal silahlar hiçbir şekilde imha edilmedi. Hatta PYD ve IŞİD karşılıklı olarak Tel Abyat ve Haseke'de kimyasal silah kullandı. Ayrıca Esed rejiminin üst düzey yöneticilerinin Kamışlı'ya gerçekleştirdiği ziyaretlerde havayolu ile taşınan kimyasallardan ABD ve Rusya'nın da haberi var" ifadesini kullandı.

MÜNBİÇ'TE KULLANILABİLİR

Son dönemde TSK destekli muhaliflerin Münbiç Cerablus bölgesinde ilerleyişinin Batı - PYD ittifakının kuzey koridoru projesini tehdit ettiğini kaydeden Suriye'yi muhalif General Sakit, PYD Münbiç bölgesinden kimyasal kullanmaktan çekinmeyebilir. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken husus Münbiç ve çevresinde PYD tarafından kullanılacak kimyasalların Türkiye'ye mal edilme riski ve bu konu üzerinden propaganda yapma ihtimali göz önünde bulundurulmalı" diye konuştu. (Yenişafak)