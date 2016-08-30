Eski Büyükelçi Jeffrey: Türklere verdiğiniz sözü tutmazsanız...

ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Jeffrey: Benim 35 yıllık tecrübem, eğer Türklere verdiğiniz söze sadık kalmazsanız çok çabuk pişman olursunuz.

ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin Fırat Nehri'nin batısına geçmeyeceği konusunda ABD'nin Türkiye'ye verdiği sözü tutmadığını belirterek, "Benim 35 yıllık tecrübem, eğer Türklere verdiğiniz söze sadık kalmazsanız çok çabuk pişman olursunuz." dedi.

Jeffrey, BBC Radyo'da katıldığı bir programda, Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus bölgesinde terör tehditlerine karşı yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin soruları yanıtladı.



PYD, TÜRKİYE İÇİN "KESİN BİR TEHDİT"

Terör örgütü DAEŞ'in hem ABD hem de Türkiye için tehdit olduğunu dile getiren Jeffrey, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan ve çoğunlukla Arap nüfusun yaşadığı bölgeleri ele geçirmeye çalışan PYD'nin ise Türkiye için "kesin bir tehdit" olduğunu vurguladı.

Obama yönetiminin sahada DAEŞ'e karşı savaştıkları için PYD'yi desteklediğini ancak bu terör örgütünün tek hedefinin DAEŞ olmadığını, kuzeyde bir kuşak oluşturmak istediğini anlatan Jeffrey, "Türkler hem DAEŞ'e hem de bu tehdide karşı savaşıyor ve ABD de en azından resmi olarak bunu desteklediğini söyledi." ifadesini kullandı.



ABD VERDİĞİ SÖZDE DURMADI

ABD yönetiminden, "Cerablus'un güneyindeki eylemlerin desteklenmediği" yönünde açıklamalar geldiği hatırlatılan Jeffrey, "Başkan Yardımcısı Joe Biden, Ankara'da Türkiye'ye net bir şekilde 'Kürtlerin Fırat nehrinin doğusunda kalacakları ve batısındaki toprakları ele geçirmeye çalışmayacakları' sözünü verdi. Türkler bunu kabul ediyor ancak onlar (PYD) doğuya çekilmedi." ifadelerini kullandı.

Jeffrey, ABD'nin verdiği sözde durmadığını savunarak, "Benim 35 yıllık tecrübem, eğer Türklere verdiğiniz söze sadık kalmazsanız çok çabuk pişman olursunuz." diye konuştu.