Fetullahçı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin yeni bir operasyon başlatıldı.35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Fetullahçı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin yeni bir operasyon başlatıldı.35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

BAŞSAVCI VEKİLİ İSMAİL UÇAR YÖNETİYOR

Fetullahçı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin yeni bir operasyon başlatıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Uçar ve Murat Çağlak yürütüyor.

Fethullahçı sözde gazetecilere operasyon: 35 gözaltı kararı

18'İ YURTDIŞINDA

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY ile irtibatlı oldukları iddiasıyla haklarında soruşturma bulunan gazetecilerin adreslerinde arama ve gözaltı işlemi yaptı. Dokuz şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. 35 şüpheliden 18'inin yurtdışında bulunduğu tespit edildi. 8 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Şüphelilerin gerek basın yayın organlarında gerekse de sosyal medya da Fetullahçı terör örgütü lehine propaganda yaptıkları, örgütün çıkarları doğrultusunda kamuoyunun algısını yönlendirmeye yeltendikleri belirtildi. Gözaltına alınanlar ve arananlar arasında bir çok ünlü isim de bulunuyor. Gözaltına alınan isimler şöyle: Nurullah Öztürk, Rasih Yılmaz, Murat Aksoy, Alparslan Akkuş, Dinçer Gökçe, Yunus Tiryaki, Levent Arap, Ömer Şahin ve Ayhan Şimşek