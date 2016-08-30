‘FETÖ, PKK ve DAEŞ akraba’

MHP lideri Devlet Bahçeli dün düzenlediği basın toplantısı ile gündemi değerlendirdi. Bahçeli şunları söyledi:

FETÖ konusunda hâlâ delil isteyen, hukuk hatırlatması yapan, 15 Temmuz konusunda ikircikli ve tutarsız bir tavır takınan ABD'nin; PYD-YPG-PKK'ya bakışı da çarpık, çürük ve hastalıklıdır.

Cerablus DAEŞ'ten temizlenirken, PYD hemen kademeye girdi. DAEŞ ne kadar tehditse, PYD-YPGPKK'da aynı oranda, aynı derecede tehdit ve musibettir.

MHP, Türkiye'nin terörizmle savaşından alnının akıyla çıkması hususunda hükümetin arkasında sağlam şekilde duracaktır. Kahramanlarımıza diyorum ki, ne kadar katil örgüt varsa gidin bulun, alayını birden imha edin.

FETÖ'nün; PKK'yla işbirliği, DAEŞ'le akrabalığı, terörle mücadeleyi kasten savsaklaması, asker kılığındaki hainlerin karada, havada teröristleri görmezden gelmesi aslında ihanetin nasıl derinlere tutunduğunu göstermektedir. PKK, PYD, DAEŞ, FETÖ tamamıyla küresel ve bölgesel vahşet politikalarını hayata geçirmenin, Türkiye'yi zaafa düşürmenin kirli maşalarıdır.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki adli yıl açılışına katılacağım. (CHP liderinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılmamasına ilişkin) Cumhurbaşkanı ile 15 Temmuz sonrası konuşmak için Beştepe'ye gidebiliyorsa, içindeki bir salona gitmekte ne tür bir sakınca görüyor anlamak zor.