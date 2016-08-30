FETÖ'cü Ali Kaya İzmir'de yakalandı!

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin en önemli isimlerinden olan, firari Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ü İstanbul'a döndüğünde havalimanında karşılayan Ali Kaya, İzmir'de saklandığı evden çıktığı sırada yakalandı. Gözaltına alınan Kaya'nın, 2004 yılında vatandaşlıktan çıkartıldığı, Alman vatandaşı olduğu belirtildi.

FETÖ/PDY üyesi askerlerin darbe girişiminin hazırlayıcılarından olduğu ve kalkışmayı Ankara'daki Akıncı Üssü'nden yönetttiği öne sürülen Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz, gözatına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. Ankara'dan bindiği uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelip, otomobilini alan Adil Öksüz'ü karşılayan ve cep telefonuyla konuşmasını sağlayan biri kişi, güvenlik kameralarına yansıdı. Yapılan araştırmada, Adil Öksüz ile görüştüğü belirlenen bu kişinin Ali Kaya olduğu tespit edildi.

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İZMİR'E GELECEĞİ BELİRLENDİ



İzmir Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ali Kaya'nın İzmir'e geleceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Kaya'nın gidebileceği yerlerde önlem alındı. Gizlilik içerisinde yürütülen operasyonda Ali Kaya, Buca İlçesi'nde saklandığı evden çıkınca, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri düğmeye bastı. Kaçmaya çalışan Ali Kaya, Almanya plakalı otomobilinde eşi Yıldız Kaya ile birlikte gözaltına alındı.



Ali Kaya'nın, 2004 yılında vatandaşlıktan çıkartıldığı ve Alman vatandaşı olduğu belirtildi. Gözaltına alınan Ali Kaya, Terörle mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



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