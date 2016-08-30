FETÖ'cü hakim yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçtı

FETÖ'cü olduğu iddia edilen bir Türk hakimin, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçerek sığınma talebinde bulunduğu bildirildi.

Sakız Adası Sahil Güvenlik biriminden edinilen bilgiye göre, 50 yaşındaki hakim, sabah 06.00'da, 6 Suriyeli göçmeni taşıyan bir botla adanın Aya Eleni sahiline vardı.

Sahil Güvenlik ekiplerince merkeze getirilen hakimin, siyasi sığınma talebinde bulunmak istediği kaydedildi.

Yetkililer hakimin, ülkeye yasa dışı giriş yapmak suçlamasıyla savcılığa sevk edildiğini belirtti.

Yunan basınına göre hakim, sığınma talebi işlemleri sebebiyle başkent Atina'ya getirilecek.

GEÇEN HAFTA 7 FETÖ'CÜ SIĞINMA TALEP ETMİŞTİ

Perşembe günü de 4'ü Dedeağaç, 3'ü Rodos'tan olmak üzere Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu oldukları tahmin edilen 7 Türk vatandaşı, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaparak sığınma talebinde bulunmuştu.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 8 darbeci asker de Yunanistan'a kaçmıştı. Türkiye'nin iadesini istediği askerlerin iltica başvuruları halen Yunan makamlarınca değerlendiriliyor.