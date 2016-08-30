FETÖ'den ayrılmak isteyene 'şefkat tokadı' vurmuşlar

Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan iş adamı kardeşlere, 17-25 Aralık sürecinin ardından örgüt ile bağlantılarını koparmak istemeleri nedeniyle vergi müfettişlerince 350 bin lira ceza kesildiği iddia edildi.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından örgütün faaliyetlerini deşifre etmek ve suça karışanlar hakkında yasal işlemleri yapmak amacıyla Erzurum CumhuriyetBaşsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.

Savcılığın talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "himmet" adı altında kentte FETÖ'ye finansal destek sağlayan kişilere yönelik araştırma yaptı.

Araştırma sonucu FETÖ mensuplarınca özellikle 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ ile bağlantılarını kesmek isteyen kişileri caydırmak, örgütten ayrılanları da cezalandırmak için farklı yöntemler uygulandığı ortaya çıkarıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası polislerce düzenlenen operasyonda kardeşi K.D. ile gözaltına alındıktan sonra tutuklanan iş adamı O.D, cumhuriyet savcılığında verdiği ifadede, kendisinin ilk kez 1994'te cemaatçi ve cemaatçi olmayan kişileri bir araya getirmek için iş adamlarınca kurulan bir derneğe üye olduğunu söyledi.

İfadesinde, 17-25 Aralık sürecinden sonra kendisi ve kardeşi K.D'nin dernekten istifa ettiğini, hatta aynı süreçte 600 üyesi olan derneğin 100 üyesinin derneğe istifasını sunduğunu belirten O.D, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Erzurum'daki yapısında çözülmelerin daha sonra da devam ettiğini anlattı.

İŞADAMLARINA 'ŞEFKAT TOKADI' TEHDİDİ

Kardeşi K.D. ile işlettikleri şirkete 2014 ve 2015 yıllarında yılında müfettişlerce vergicezaları kesildiğini ileri süren O.D, ifadesinde şu iddialarda bulundu: "Kardeşimle ortak olduğumuz şirkete 2014 yılında 300 bin, 2015 yılında da 50 bin lira vergi cezası kesildi. Bu cezaların kesilmesinin nedeni, müfettişler tarafından yapılan vergi incelemesi neticesinde şirketin mali müşavirlerince tutulması gereken belgelerde eksiklik, dikkatsizlik olmasından kaynaklandığı aktarıldı. 2014 ve 2015 yılında vergi müfettişlerince kardeşimle ortak olduğumuz şirkete vergi cezasının kesilmesinin nedeninin, kardeşimin cemaatten uzak olması, cemaate finansman sağlamamasından kaynaklandığını düşünüyorum."

İşadamı O.D, cemaatten uzaklaşması ve bu örgüt ile bağlarını koparması konusunda ailesi tarafından sürekli uyarıldığını da dile getirerek, "Ben de cemaatten uzaklaşmayı istiyordum ancak cemaat bana manevi olarak baskı yapıyordu. Uzaklaşmam durumunda 'şefkat tokadı' yiyeceğimi, işlerimin iyi gitmeyeceğini söylüyorlardı. Beni manevi mesuliyet altına alıyorlardı" diye konuştu.

20 ABONE YAPANA 1 DOLAR

Polislerce, darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan kişilerin ikametgahlarında yapılan aramalarda el geçirilen "1 dolar"ların ne anlama geldiği sorulan O.D, "2015 yılı sonunda Zaman gazetesi, Sızıntı ve Aksiyon dergilerinde yaşanan tiraj düşüşünün önlenmesi konusunda 'bölge abileri', 20 abone yapan cemaat mensubu kişilere bunu hediye olarak veriyorlardı. Ben abone yapmadığım için 1 dolar verilmedi" savunmasını yaptı.

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