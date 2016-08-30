FETÖ’nün 1 dolarları Özel Kuvvetler’den çıktı

Kahraman Astsubay Halisdemir’i katleden Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndaki hainlerin odasında arama yapıldı, FETÖ’nün 1 dolarları ele geçirildi. El konulan 194 silah da balistik incelemede

FETÖ'nün 15 Temmuz kalkışmasında cuntacı General Semih Terzi'yi öldüren kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden kurşunların hangi silahlardan çıktığı balistik incelemeyle tespit edilecek. Darbe girişiminde görev alan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli 77 askerin odasında arama yapılırken, 194 tabanca ve piyade tüfeğine de el konuldu. Silahlar balistik incelemeye gönderildi.

FETÖ’NÜN 1 DOLAR ŞİFRESİNİ MİT KIRDI