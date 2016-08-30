FETÖ’nün 1 dolarları Özel Kuvvetler’den çıktı

Kahraman Astsubay Halisdemir’i katleden Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndaki hainlerin odasında arama yapıldı, FETÖ’nün 1 dolarları ele geçirildi. El konulan 194 silah da balistik incelemede
FETÖ'nün 15 Temmuz kalkışmasında cuntacı General Semih Terzi'yi öldüren kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden kurşunların hangi silahlardan çıktığı balistik incelemeyle tespit edilecek. Darbe girişiminde görev alan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli 77 askerin odasında arama yapılırken, 194 tabanca ve piyade tüfeğine de el konuldu. Silahlar balistik incelemeye gönderildi.
FETÖ’NÜN 1 DOLAR ŞİFRESİNİ MİT KIRDI
FETÖ'NÜN 1 DOLARLARI
Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ darbe girişimine ilişkin soruşturmada dün önemli bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaki 77 darbeci askerin odasında arama için düğmeye basıldı. Terör örgütleri PYD/YPG'yi Fırat'ın doğusuna sürmek ve Cerablus'u DAEŞ'ten temizlemek için başlatılan "Fırat Kalkanı" harekatını yöneten Zekai Aksakallı Paşa'nın emriyle cuntacı General Semih Terzi'yi öldüren Ömer Halisdemir'in görevli olduğu komutanlıkta savcı eşliğinde polisler arama yaptı. İsimleri belirlenen 77 askerin odasında incelemede bulunan ekipler, bilgisayar, sabit disk ve bazı CD'lere el koydu. Yine bu odalarda bulunan çekmecelerde darbe girişimi öncesi örgüt üyelerine dağıtıldığı belirlenen "1 dolarlık" banknotlar da bulundu.
SİLAHLARI ELE VERECEK
Ayrıca ihanet gecesinde kullanıldığı değerlendirilen çoğunluğu tabanca olmak üzere piyade tüfeklerinin de aralarında bulunduğu 194 silah ele geçirildi. Silah, dolar ve dijital malzemelerden oluşan veriler tek tek delil torbalarına konuldu. Dijital malzemeler incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ne gönderildi. Cuntacı Terzi'yi öldürerek darbenin başarıya ulaşmasını büyük ölçüde engelleyen Ömer Halisdemir'i şehit eden silahların belirlenmesi için de el konulan tüm silahlar Kriminal İnceleme Dairesi'ne gönderildi. Halisdemir'in şehit edildiği kurşunları sıkan cuntacı askerlerle ilgili daha önce kamera kayıtları üzerinde yapılan incelemede, Kurmay Binbaşı Fatih Şahin ile Üsteğmen Mihrali Atmaca'nın kimlikleri tespit edilmişti. Ancak aynı ekip içerisinde yer alan diğer askerlerin kimlikleri belirlenememişti. Diğerlerinin kimlik tespitine ise balistik incelemeden gelecek olan raporun ışık tutacağı kaydedildi.