Mersin'in Anamur İlçesi'nde yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) soruşturmasında el konularak Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilen Özel Yıldırımhan Tekalan Koleji'nin adı 15 Temmuz Milli İrade İlkokulu olarak değiştirildi. Okulun tabelası, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda asıldı.

24 derslikli okulun yeni isminin yazılı olduğu tabelanın asılması sırasında okulda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Dağıstan, "Bunların ellerinde bulunan bu yerleri kendi ceplerinden yapmadılar. Himmet, hayır dediler milletten topladıkları paralarla yaptılar. Şimdide devletin eline geçerek milletin hizmetine sunuldu" dedi.



Dağıstan ayrıca, 15 Temmuz Milli İrade İlkokulu'nun Toros, Saray ve Göktaş mahallelerindeki öğrencilere eğitim vereceğini açıkladı. Tabela, okulun kuzey cephesine ve doğu cephesine monte edildi. Okulun tabelalarını hazırlayan Göktaş Mahalle Muhtarı Ali Kiraz ayrıca, okulun giriş kapısının üzerine de 'Hakimiyet Milletindir' tabelası astı.