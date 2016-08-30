FETÖ’yü deşifre etti 20 yıl çile çekti

1997’deki yazı dizisiyle FETÖ’yü deşifre eden Mehmet Ali Tekin örgüt savcıları tarafından Mumcu cinayeti iftirasıyla 5 yıl hapiste tutuldu. Tekin hâlâ Selam Tevhid kumpası bahanesiyle cezaevinde...

FETÖ elebaşısı Gülen'in karanlık yüzünü 1997'de yazı işleri müdürlüğünü yaptığı Selam gazetesi için hazırladığı bir yazı dizisiyle deşifre eden gazeteci Mehmet Ali Tekin, Uğur Mumcu'nun katili iftirasıyla 5 yıl tutuklu yargılandıktan sonra tahliye olabildi. Tekin, cinayetle ilgisi çıkmayınca bu kez Selam Tevhid üyesi olduğu gerekçesiyle mahkum edildi. Mehmet Ali Tekin, 1997'de yayımlanan "Din ve devlet arasında Fetullah Gülen" adlı 10 bölümlük yazı dizisinde örgüt yapılanmasıyla ilgili ilk uyarıları vermişti. Tekin ve gazetenin diğer görevlileri, Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı gibi cinayetleri kapsayan "Umut Davası"nda tutuklandı. 2000'de yargılaması başlayan Tekin ve arkadaşlarının cinayet günü sanıklardan Abdülhamit Çelik'in düğününde oldukları ortaya çıktı. Tekin, cinayetten mahkum edilemeyince, bu kez Selam Tevhid kumpasıyla 6.5 yıl hapse çarptırıldı. FETÖ'nün 17 Aralık darbe girişiminden 3.5 ay sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ndeki FETÖ'cü bazı üyeler Tekin'le ilgili 12.5 yıllık bir diğer hapis kararını da onadı. 5 torun sahibi 60 yaşındaki Mehmet Ali Tekin, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gün 16.00 sıralarında cezaevine konuldu. Tekin, şu an sözde Selam Tevhid örgütü bahanesiyle devlet görevlilerini dinleyen hâkim, savcı ve polisler ile aynı cezaevinde kalıyor. Alçak örgütün iç yüzünü 20 yıldır anlatmaya çalışan Tekin, cezası onandıktan sonra Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını kullandı. Avukatı olmayan Tekin'in başvurularını kepçe operatörü oğlu Metin Hamza Tekin takip ediyor.