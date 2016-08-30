Hain pilotların kan donduran konuşmaları

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı İstanbul’a getiren uçağı hedef alan ve sivilleri bombalayan FETÖ’cü hain pilotlar ile darbeci komutanların dehşet verici telsiz konuşmaları kan dondurdu

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın uçağını önlemek için aldıkları emirler ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin etrafındaki sivilleri havadan nasıl bombaladıklarına ilişkin telsiz kayıtları ortaya çıktı. Ankara Kazan'daki Akıncı 4. Ana Jet Üssü Komutanlığı'nda yapılan incelemeler kapsamında FETÖ'cü hainlerin nasıl ihanet planları yaptıkları gözler önüne serildi. Kayıtlara göre, 16 Temmuz saat 00.17'de Akıncı Üssü'nden Kurmay Yüzbaşı Ahmet Tosun, Kurmay Yüzbaşı Oğuz Alper Emrah ile İlker Hazinedar'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağını tarif ediyor ve "önlemesini" istiyor. Talimat alan Oğuz Alper Emrah ve İlker Hazinedar'ın kullandığı füze yüklü F-16'lar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına müdahale etmek üzere harekete geçiyor. Ancak Isparta hava sahasında Akıncı kule ile temaslarının kesilmesi üzerine saat 01.09'da geri döndükleri ve aldıkları talimat üzerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde ses üstü alçak uçuş yaptıkları tespit ediliyor. Bu konu ile ilgili dikta teyplerindeki ses kayıtları ise şu şekilde:

FİLO (AHMET TOSUN): Anlaşıldı, önleyeceğiniz uçağı tarif edeceğiz, hocam gözlük kullanacaksınız, önleyeceğiniz uçağı tarif edeceğiz.

ŞAHİN 2 (OĞUZ ALPER EMRAH): Tamam.

A.T: Hocam vereceğimiz uçak muhtemelen Cumhurbaşkanlığı uçağı forsu olacak kocaman bir uçak Cumhurbaşkanlığı forsu olan bir uçak

O.A.E: Mutabık.



"ELLERİNİZE SAĞLIK"

Başka bir telsiz ve telefon kaydında da eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün damadı Yarbay Hakan Karakuş'un sivillerin önünde beklediği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin etrafının vurulması için yapılan kanlı planları koordine ettiği ortaya çıkıyor. Karakuş'un sivilleri hedef alan Hava Pilot Üsteğmen Müslim Macit'in atışlarının ardından, "Anlaşıldı ellerinize sağlık" dediği konuşma ise şu şekilde kayıtlara yansıyor:

ASLAN 6 (MÜSLİM MACİT): (İstenen vuruş noktaları) tekrar eder misiniz?.

6 KULE (HAKAN KARAKUŞ): Yol kavşağı, camii önü.

M.M: Söylenen iki hedef başarıyla vuruldu.

H.K: Anlaşıldı ellerinize sağlık.



ALÇAK UÇUŞ TALİMATI VERDİ

Yapılan incelemelerde darbeci hainlerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin üzerinden alçak uçuş yapmalarına ilişkin telsiz konuşmaları da ortaya çıktı. Kurmay Yüzbaşı Mete Kaygusuz'un verdiği koordinatları alan Oğuz Alper Emrah'ın ile arasındaki telsiz konuşmaları ise şu şekilde:

FİLO (MUSTAFA METE KAYGUSUZ): Aslan 4-2 numara kaçak sarayın koordinatını şahin 2 ye iletin yakıt bitene kadar MACH (ses duvarın geçerek) üstü geç üzerinden.

ŞAHİN 2 (OĞUZ ALPER EMRAH): Anlaşıldı. Konuşmalarda ayrıca 47 polisin şehit olduğu Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne atılan bomba da telsiz konuşmalarına şu şekilde yansıyor:

ASLAN (İLHAMI AYGÜL): Emniyet çatışma bölgesine iki bomba atıldı MACH üstü geçiş için koordinat alabiliriz.











