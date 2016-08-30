İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın Fethullahçı Terör Örgütü’nün mülkiyedeki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fethullahçı Terör Örgütü'nün mülkiyedeki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma genişletildi ve soruşturma kapsamında önemli isimlere gözaltı işlemi uygulandı. İstanbul eski emniyet müdürü Hüseyin Çapkın soruşturma çerçevesinde Çeşme'de şüpheli olarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN TAMAMI TUTUKLANDI!

İstanbul Başsavcı vekili İsmail Uçar yönetimindeki Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılarından Mehmet Şenay Baygın'ın talimatı üzerine geçtiğimiz günlerde Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Vali yardımcısı Haluk Nadir, Bağcılar Kaymakamı Erdal Çakır, Sancaktepe Kaymakamı Feyzullah Özcan, Kadıköy Kaymakamı Bilal Kurubal, Yusuf Yavaşcan, Abdülkadir Demir, Fatih Şahin, Necmettin Kallan, Nurullah Çakır, Ahmet Aydın, gözaltına alınmıştı. Savcılıkça "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan sevk edildikleri şüphelilerin tamamı, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi.

Hüseyin Çapkın'a FETÖ gözaltı

HÜSEYİN AVNİ MUTLU İÇİN "BÜYÜK VURGUN" İDDİASI!

ÇEŞME'DE GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmayı derinleştiren Savcı Mehmet Şenay Baygın, tutuklanan 12 şüpheliden el de edilen yeni bilgi ve belgeler çerçevesinde yeni bir gözaltı dalgası gerçekleştirdi. Savcı Baygın talimatı üzerine harekete geçen polis, İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da verdiği ifade doğrultusunda Hüseyin Çapkın hakkında gözaltı kararı verdi. Talimat üzerine Çeşme'de bulunan Çapkın'ın evi basıldı. FETÖ şüphelisi olarak gözaltına ve 17-25 Aralık sürecinin yaşanması ve öncesine ilişkin eylemleri mercek altına alınan alınan Çapkın, İstanbul'a getirilmek üzere yola çıkarıldı. Aynı soruşturma kapsamında Pendik Kaymakamı Osman Tunç, Mülkiye Müfettişleri Gürkan Polat ve Yılmaz Tunç da gözaltına alındı.

FAKİR ÇOCUKLARIN PARASINI FETÖ’YE PEŞKEŞ ÇEKMİŞ

HÜSEYİN ÇAPKIN'I İŞARET ETMİŞTİ

Tutuklanan İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 7 Şubat 2012 tarihinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a KCK soruşturması kapsamında kumpas kurulması ve bu olay ardından bazı müdürlerin görev yerlerinin değiştirilmesi olayı ile ilgili verdiği ifadesinde bir soru üzerine, "Ben emniyet müdürünün yakın çalışma arkadaşlarını onun gibi bilemem. Sorunun muhatabı İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'dır. Ben İstihbaratın başındaki emniyet müdür yardımcısını görevden aldım. Bunun altındaki yer değişikliğinin mahiyeti neden bu tür değişiklikler yapıldığının izahı il emniyet müdürü tarafından açıklanabilir" demişti.