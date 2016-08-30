İbrahim Kalın: Türkiye'nin Kürtlerle bir problemi yoktur

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin Türkiye'yi zayıflatmak yerine güçlendirdiğini belirtti.

Kalın, Daily Sabah gazetesi için kaleme aldığı "Türkiye'nin Darbe Sonrası Direnci" başlıklı makalesinde, darbe girişiminin engellenmesinden 6 hafta geçmeden Türkiye'nin, Suriye'nin Cerablus kentini terör örgütü DAEŞ'ten arındırmak için "Fırat Kalkanı Harekatı"nı başlattığına işaret etti.

Harekatın, Türkiye sınırını DAEŞ ve PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin de aralarında bulunduğu tüm terör unsurlarından temizlemeyi amaçladığını kaydeden Kalın, YPG'nin Münbiç kentini terk ederek Fırat Nehri'nin doğusuna çekileceğine dair anlaşma olduğunu hatırlattı.

"TÜRKİYE PKK'NIN YÖNETTİĞİ BİR DEVLETÇİĞE İZİN VERMEYECEK"

Terör örgütü PYD'nin ve silahlı kanadı YPG'nin, DAEŞ'in boşalttığı alanlara yerleşmek ve daha fazla toprak ele geçirmek için koşullar oluşturduğunu vurgulayan Kalın, "Türkiye, PKK propagandasına ve onun Batı'daki destekçilerine karşı Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyor ve sınırı boyunca PKK'nın yönettiği bir devletçiğe izin vermeyecek." ifadesini kullandı.

İBRAHİM KALIN: SINIR DAEŞ'TEN YPG'DEN TEMİZLENECEK

Türkiye'nin, kendi Kürt vatandaşlarıyla, Irak'taki Kürtlerle bir sorunu bulunmadığı gibi Suriyeli Kürtlerle de bir problemi olmadığının altını çizen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, makalesine şöyle devam etti:

"Ancak hepimizin, Türk sivilleri ve güvenlik güçlerine saldırdığı kadar Kürtlere de zulmeden ve onları da öldüren PKK ile sorunu var. PKK ve PYD Suriye'de fiili bir terörist devlet oluşturmak için Suriye'deki savaşı utanmadan kullanıyor. Türkiye buna izin vermeyecek.

"ILIMLI UHALİFLER SURİYE'Yİ TERÖRDEN KURTARACAK"

ÖSO'nun Cerablus'a başarılı şekilde girmesi ve kentin terör örgütü DAEŞ militanlarından temizlenmesiyle YPG'nin DAEŞ'e karşı savaşan tek etkili güç olduğu miti tamamen çöktü. Fırat Kalkanı Harekatı, diğer şeylerin yanında ÖSO gibi ılımlı Suriyeli muhalif grupların doğru şekilde desteklendiği takdirde Esed rejiminin yanı sıra DAEŞ'e karşı da savaşabileceklerini ve Suriye topraklarını terörden kurtaracaklarını gösterdi."

"ABD PYD'Yİ DESTEKLEME SİYASETİNDEN VAZGEÇMELİ"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'yi, Cerablus operasyonundan sonra PYD/YPG'yi ne pahasına olursa olsun destekleme siyasetinden vazgeçmeye çağırarak, "ABD, YPG'ye desteğinin Suriye'nin sosyal ve etnik uyumuna verdiği zararı görmelidir." ifadesine yer verdi.

Türkiye'nin artık darbe girişimi öncesinden daha güçlü olduğuna ve Türk halkının Gülenci darbecilerden intikam almak istemediğine, sadece adalet talep ettiğine dikkati çeken Kalın, şunları kaydetti:

"BU ÖNLEMLER GELECEKTEKİ MUHTEMEL DARBE GİRİŞİMLERİNİ DE ÖNLEMEK İÇİN GEREKLİDİR"

"Halk, Gülencilerin devleti ele geçirmek için suistimal ettiği değerler olan yönetim ve devlet-sivil ilişkilerinde liyakat, hesap verilebilirlik, şeffaflık ve güvenin tekrar inşa edilmesini istiyor. Bu önlemler gelecekteki muhtemel darbe girişimlerini de önlemek için gereklidir. Herhangi bir darbe girişimi herhangi bir ülkeyi istikrarsızlaştırabilir, ekonomisini çökertebilir ve toplumu bölebilirdi. Türkiye'de ise bunun tam tersi oldu ve Türkiye bir bütün olarak direncini gösterdi. Türk halkı bunu bir güç ve canlılık kaynağı olarak kutladı ve buna Türkiye'nin her yerdeki dostları katılmalıdır."