İlk kez kadın emniyet müdürü törene başörtülü katıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı Taksim Meydanı’da düzenlenen törenle kutlandı. Törende bir ilk de yaşandı. Kadın polislerin başörtüsü kullanmasının serbest hale gelmesinin ardından bir kadın emniyet müdürü, törene başörtüsüyle katıldı.

BİR İLK YAŞANDI

Tören İstanbul Valisi Vasip Şahin'in Atatürk heykeli önüne çelenk bırakmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi. Öte yandan törende bir ilk de yaşandı. Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, kadın polislerin başörtüsü kullanmasının serbest hale gelmesinin ardından, bir kadın emniyet müdürü törene başörtüsüyle katıldı.

İŞTE O EMNİYET MÜDÜRÜ

İLKLERİN BAYRAMI