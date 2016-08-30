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Külliye'de 30 Ağustos töreni

  • Giriş Tarihi: 30.8.2016 11:30 Güncelleme Tarihi: 30.8.2016 11:39
Külliye'de 30 Ağustos töreni
Külliye'de 30 Ağustos töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de hükümet üyeleri ve konukları kabul ediyor.

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