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Külliye'de 30 Ağustos töreni
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Külliye'de 30 Ağustos töreni
Giriş Tarihi:
30.8.2016
11:30
Güncelleme Tarihi:
30.8.2016
11:39
Külliye'de 30 Ağustos töreni
Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de hükümet üyeleri ve konukları kabul ediyor.
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