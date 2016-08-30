Muhsin Yazıcıoğlu belgesi evinden çıktı

Malatya Adliyesi’nde görevli bir kâtibin evinde yapılan aramada, BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin belge bulundu.

FETÖ soruşturmaları kapsamında yapılan operasyonlardan ilginç bilgiler çıkmaya devam ediyor. Tutuklanan Malatya Adliyesi'nde görevli bir kâtibin evinde yapılan aramada, BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin belge bulundu.

YAZICIOĞLU SUİKASTİNDE 1 NUMARALI ŞÜPHELİYDİ

'Gizli' ibareli belgenin, 2'nci Ordu Komutanlığı'ndan gönderildiği öğrenildi. Şimdi, evrakın Kahramanmaraş Adliyesi'ne gönderilen dosyalar arasında bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Öte yandan Kahramanmaraş'ta 24 Ağustos'ta düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan Muhsin Yazıcıoğlu'nun bacanağı doktor R.A. tutuklandı. (Habertük)