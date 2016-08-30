ÖSO’nun Suriye harekatında ilk haftanın bilançosu

Özgür Suriye Ordusu’nun, Suriye-Türkiye sınırına komşu Cerablus ve Azez’deki harekatı bir haftasını dolduruyor.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye'nin Türkiye sınırındaki Azez-Cerablus hattında süren harekatta teröristlerin elindeki 400 kilometrekareden fazla toprağı kurtardı.

ÖSO'nun 23 Ağustos'ta Halep'in kuzeyinde Türkiye sınırındaki Azez ve Cerablus bölgesinde DAEŞ'e karşı başlattığı harekat ilk haftasını dolduruyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetleri, "Fırat Kalkanı Harekatı" çerçevesinde ÖSO'nun Cerablus bölgesindeki terörist unsurlara yönelik kurtarma operasyonlarına destek veriyor.

ÖSO şu ana kadar 38 köyü DAEŞ ve PYD/PKK teröristlerinden kurtardı.





24 kilometre derinliğe ulaşıldı

Operasyonların şu ana kadar elde edilen sonucuna göre ÖSO güçleri büyük bölümü DAEŞ, bir kısmı da PYD'den olmak üzere 400 kilometrekareden fazla toprağı terör örgütlerinden kurtarmış oldu.

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus'tan başlatılan harekatta en güneyde Fırat Nehri'nin kolu Sacu Çayı'na ulaşıldı. Böylece harekatta 24 kilometre derinlik yakalandı.

Muhalif güçler Türkiye-Suriye sınırında Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısındaki Cerablus'un yanı sıra, Kilis ilinin karşısına denk düşen Çobanbey ilçesinde de ilerleme kaydetti. 38 köyden Hattabat, Molla Yakup ve Karsanlı bu ilçede kurtarıldı.

Böylece Azez-Çobanbey ilçelerinden Cerablus'a kadar DAEŞ varlığı nedeniyle olan kopukluk, 52 kilometreden 25 kilometreye geriledi.

Muhalifler, kurtarma harekatında rotalarını Azez-Çobanbey ile Cerablus hattı içinde DAEŞ'te olan diğer bölgelere çevirdi.

ABD sözünde durmadı, gereğini ÖSO yaptı

ABD savaş uçakları ve özel kuvvetler desteğiyle Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç ilçesini 12 Ağustos 2016'da DAEŞ'ten alan PYD/PKK operasyonu için Washington yönetiminin verdiği söz havada kalmıştı.

Terör örgütünün bazı Arap savaşçıları yanına alarak Suriye Demokratik Güçleri (SDG) çatışı altında düzenlediği operasyon için ABD, Türk hükümetine, bu güçlerin Sacu Çayı'nın üzerine çıkmayacağı güvencesini vermişti.

ABD, Münbiç'in alınmasıyla PYD/PKK'lıların nehrin doğusuna döneceğini de garanti etmişti.

ABD iki sözünü de tutmazken, terör örgütü daha ileri gitti. Fırat Kalkanı Harekatı sırasında DAEŞ'in kaçışından güç boşluğunu fırsat bilerek Sacu Çayı'nın üzerindeki hakimiyetini genişletti.

PYD/PKK'yı gerek son aldığı bölgelerden çıkarmak gerek Sacu Çayı'nın altına püskürtmek ÖSO harekatı ile mümkün oldu.