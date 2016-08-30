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PKK'a 'te yol kesti; 1 yaralı

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 30.8.2016 10:52 Güncelleme Tarihi: 30.8.2016 11:41
PKK'a Bitlis'te yol kesti; 1 polis yaralı
PKK'a Bitlis'te yol kesti; 1 polis yaralı

Diyarbakır Karayolu üzerinde bulunan Buzlu Pınar Mevkii'nde yol kesip kimlik kontrolu yapan PKK'lı teröristler, memuru ve ailesini içinde bulunduğu otomobile açtı. Açılan ateş sonucu polis memuru yaralandı.

Bir grup terörist, bugün saat 08.00 sıralarında merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Buzlu Panar Mevkii'nde yolu trafiğe kapatarak gelen araçlarda bulunanların kimliklerini kontrol etmeye başladı. Bu sırada tayini çıktığı için özel otomobiliyle Gaziantep'ten eşi ve 7 yaşlarındaki çocuğu ile birlikte Van'a giden memuru Mehmet Dağlı, yolun kesildiğini fark edince uzaklaşmak istedi. Teröristlerin fark edip, açması sonucu da polis memuru Dağlı omuzundan yaralandı. Bunu rağmen durmayarak yoluna devam eden polis memuru Dağlı yaralı halde Devlet Hastanesi'ne ulaşmayı başardı.


VALİ ÇINAR ZİYARET ETTİ

Yaralı polis memuru Dağlı hemen tedavi altına alınırken, olayı haber alan Bitlis Valisi Ahmet Çınar ve Emniyet Müdürü Fatih Kaya da hastaneye geldi. Vali Çınar ve Emniyet Müdürü Kaya aileyle görüştükten sonra hastane yetkililerinden de Dağlı'nın durumu hakkında bilgi aldı.

OPERASYON BAŞLATILDI

Bu arada, merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Buzlu Pınar'da geniş çaplı operasyon başlatıldı. Çok sayıda takviye birliğin sevk edildiği bölgedeki operasyon hava destekli olarak sürdürülürken, Bitlis-Diyarbakır Karayolu da trafiğe kapatıldı.