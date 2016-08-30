PKK'dan kömür yüklü vagonlara saldırı!

SİİRT'in Kurtalan İlçesi'nde PKK'lı teröristler, kömür yüklü tren vagonlarını yanıcı madde atarak yakmak istedi. Alev alan bir vagon söndürülürken, kaçan teröristleri yakalamak için operasyon başlatıldı.

Akşam saatlerinde PKK'lı teröristler, Kurtalan İstasyonu'nda bulunan kömür yüklü vagonları yakmak istedi. Teröristlerin yanıcı madde attığı vagonlardan biri alev alırken, durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekiplerin sevk edildi, yangın büyümeden söndürüldü.



Saldırının ardından kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için güvenlik güçleri geniş kapsamlı operasyon başlattı.