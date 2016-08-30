PKK'lılar öğretmenlerin bulunduğu araca ateş açtı

Terör örgütü PKK mensuplarının yol kestiğini görerek bölgeden uzaklaşmak isteyen öğretmenlerin bulunduğu sivil araca teröristlerce açılan ateş sonucu bir öğretmenyaralandı

Alınan bilgiye göre, Bitlis-Diyarbakır karayolunun Buzlupınar mevkisinde yol kesen terör örgütü PKK mensupları, bazı araçları durdurdu.

Bu sırada sivil bir araçla Siirt'ten Bitlis'e gitmeye çalışan 3 öğretmen teröristlerin yol kestiğini fark etti.

Bölgeden uzaklaşmaya çalışan öğretmenlerin bulunduğu araca teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Olayda öğretmen M.K yaralandı.

Yaralı öğretmen, Siirt'te Baykan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yol kesen PKK'lı teröristler polis memuru ile ailesinin bulunduğu otomobile ateş açtı

Teröristlerin yakalanması için bölgede başlatılan hava destekli operasyon sürüyor.

Bitlis'te yol kesen terör örgütü PKK mensupları, eşi ve çocuğuyla yeni görev yerine gitmeye çalışan polis memurunun kullandığı araca ateş açmış, saldırıda polis memuru M.D yaralanmıştı.