Sakarya'da 32 kişi FETÖ'den tutuklandı!

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 56 zanlıdan 32'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 39 emniyet mensubu, 2 sivil ve 1 iş adamının savcılıktaki sorguları tamamlandı.

Polis memuru S.A, savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 41 şüpheli tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Mahkemece ifadesi alınan şüphelilerden iş adamı T.Ç, siviller S.Ç, İ.F, komiser yardımcıları H.T, L.B, M.D ile polis memurları A.Ç, A.R.K, B.Y, B.D, H.A, İ.D, M.E.Ş, M.V, M.Y, S.Y, S.M ve S.E, tutuklandı.

Emniyet Amiri M.Y, komiser yardımcıları A.D, D.M, İ.A, M.Ş ile polis memurları A.K, E.Ö, R.A, A.Ö, A.Y, B.K, E.P, G.P, H.Ö, H.K, İ.K, M.A, Ö.O, T.P, Ü.E, E.P, Z.K ve E.T. adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca Hendek Cumhuriyet Savcılığının başlattığı soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.Ç, tutuklandı.

13 ASKER TUTUKLANDI

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerinin darbe girişimi gecesine ait görüntüleri inceleyerek yeni deliller elde etmesi üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kocaeli'de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakılan 13 astsubay ve uzman çavuş hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınıp Sakarya'ya getirilen ve emniyetteki işlemlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların savcılık sorgusu tamamlandı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen astsubaylar M.A.İ ve H.B.D ile uzman çavuşlar A.S, A.E, A.T, E.G, E.A, E.K, R.Ç, S.Y, S.A, R.Ç. ve Y.C. tutuklandı.