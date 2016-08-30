Şehit Ömer Halisdemir'in heykeli törenle açıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir grup askerin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürdükten sonra cuntacılar tarafından şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in, Mersin'de yapılan heykeli törenle açıldı.

Şehit Ömer Halisdemir'i ölümsüzleştirmek için Mersin'in MHP'li Toroslar İlçe Belediyesi tarafından yaptırılıp Şehitler Parkı'na dikilen 1.80 metre kaide, 2.80 metre vücut olmak üzere toplamda 4.60 metre yüksekliğindeki heykelin açılışı Vali Özdemir Çakacak, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ile il protokolü ve vatandaşların katıldığı törenle yapıldı.



Açılışta konuşan Hamit Tuna, Ömer Halisdemir'in bir kahraman olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"15 Temmuz darbe girişiminde aldığı emri canı pahasına ki bir kahramanlık kendini bekleyen tehlikelerin büyüklüğü ve çokluğu nispetinde kıymet kazanır. Kurtuluş ihtimallerinin sıfır veya sıfıra çok yakın olduğunu bilerek, millet yolunda, kutsal bir dava yolunda mücadeleden yılmayanlar insanlığının üzerinde yükselirler ve Ömer Halisdemir gibi kahraman olurlar. Onun heykelini 30 Ağustos'ta Seyit Onbaşı'nın yanında açmak istedik" diye konuştu.



Vali Özdemir Çakacak ise Türk Milleti'nin Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı ruhunu 15 Temmuz gecesi bir kez daha gösterdiğini belirterek, "Çanakkale'de Seyit Onbaşı tarihin kaderini değiştiren bir kahramandı. Yine aynı şekilde şehidimiz Ömer Halisdemir, 15 Temmuz gecesinde o tarihin akışı değiştiren kahramandı. Komutanının 'Darbecileri karargaha sokmayacaksın, bunun sonunda şehadet var' demesini emir diye aldı ve gereğini yaptı. Biz böyle kahramanlara sahip olduğumuz müddetçe, bu yüce milletin başını kimse öne eğemez" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ömer Halisdemir'in heykeli açıldı. Heykelin bulunduğu parka, Halisdemir'in memleketi Niğde'nin Bor İlçesi'ne bağlı Çukurkuyu Beldesi'nden getirilen toprak da döküldü.

