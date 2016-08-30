TSK'dan flaş açıklama: İmha edildi!

Fırat Kalkanı harekatı kapsamında Cerablus’un batısında teröristlerce atılan bir roketin tanka isabet etti, 3 asker yaralandı. Saldırı sonrası TSK'dan yapılan açıklamada, tanka saldıran teröristlerin imha edildiği belirtildi

TSK tarafından yapılan açıklamada, "Devam etmekte olan Fırat kalkanı harekâtı esnasında Cerablus'un batısında teröristlerce atılan bir roket sonucu bir tankımız hafif hasar görmüş üç kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye tahliye edilmiş olup tedavilerine başlanmıştır. Bölgede teröristlere karşı operasyonlar devam etmektedir" denildi.

TSK'dan flaş açıklama

TSK: Cerablus batısında tanka roketle saldırı düzenleyen bir grup terörist kaçmak isterlerken araçları ile birlikte operasyonu yürüten birliklerimiz tarafından imha edilmişlerdir