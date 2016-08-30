TÜBİTAK'ta 201 personelin daha görevine son verildi

TÜBİTAK'ta FETÖ bağlantılı olduğu iddia edilen 201 personelin daha görevine son verildi. TÜBİTAK'tan tasfiye edilen personel sayısı 368'e ulaştı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı kamu personeline yönelik çalışma kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İlgili kuruluşu olan TÜBİTAK'ta 201 personelin görevine son verilmiştir. Bu kapsamda kurumdan daha önce de 167 kişinin işine son verilmişti" denildi.

KURUM KURUM, İL İL FETÖ OPERASYONUNUN BİLANÇOSU!

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